Kuvat: Raivokkaasti leviävät maastopalot loivat Kaliforniaan näyn kuin helvetin esikartanosta – Geyserville evakuoitiin, kuvat kertovat ettei syyttä

Kuvat: Raivokkaasti leviävät maastopalot loivat Kaliforniaan näyn kuin helvetin esikartanosta – Geyserville ev













































Tulipalojen vuoksi Sonoman piirikunnasta on evakuoitu 2 000 asukasta. Evakuoituihin kohteisiin lukeutuu koko 900 asukkaan suuruinen Geyservillen kaupunki, jossa tulipalojen kerrotaan tuhonneen jo tähän mennessä yli kymmenen kotia.Uutistoimisto Reutersin mukaan Sonomaa korventava maastopalo syttyi myöhään keskiviikkona ja torstaiaamuun mennessä palo oli levinnyt jo reilun 4 000 hehtaarin suuruiselle alueelle.Torstaina puoleen päivään mennessä viranomaiset olivat pakottaneet jo noin 2000 asukasta lähtemään kodeistaan. Lisäksi osiin Kalifornian pohjoisosia on annettu evakuointivaroitus, ja asukkaita kehotettu varautumaan siihen, että he joutuvat poistumaan pikavauhdilla kodeistaan.Paikalliset sähkönjakeluyhtiöt ovat varotoimenpiteenä katkaiseet sähköt noin 200 000 kotitaloudelta ja yritykseltä maastopalojen leviämisen hillitsemiseksi.Maastopalojen leviämistä on edistänyt kova ja kuiva tuuli, jonka pelätään kovenevan entisestään torstain ja perjantain aikana. Tuuli tekee myös maastopalojen sammuttamisesta hankalaa.Maastopaloja on pyritty sammuttamaan sekä maan pinnalta käsin, että ilmasta sammutushelikopterein ja -lentokonein.Kansainväliset uutistoimistot ovat julkaisseet paloalueelta dramaattista kuvamateriaalia, joka kielii erittäin suurista paikallisista tuhoista.