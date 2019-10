Ulkomaat

Barcelonan mellakoiden keskellä osa keskittyi ryöstelemään merkkiliikettä – katso video

Barcelonassa on osoitettu voimakkaasti mieltä useina päivinä. Meno kaduilla on yltynyt välillä rajuksi poliisin ja mielenosoittajien otettua yhteen. Samassa yhteydessä on tapahtunut ryöstelyä.

Mielenosoitukset puhkesivat sen jälkeen, kun Espanjan korkein oikeus langetti 9–13 vuoden vankilatuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäisty­mishankkeen johtajalle. Osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, osa on yltynyt mellakoinniksi.



Väkivaltaisuudet yltyivät Espanjan Barcelonassa poliisin ja mielenosoittajien välillä viime viikonloppuna. Separatistit heittelivät poliisia kivillä ja ilotulitteilla, ja nämä vastasivat kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Mielenosoituksissa loukkaantuneita oli viime viikonloppuun mennessä 500.



Sunnuntaina kuvattujen videoiden mukaan osa ihmisistä keskittyi ihan johonkin muuhun kuin mielenilmaisuun. Kuvista näkyy, miten ihmiset tunkeutuvat merkkiliikkeisiin ja vievät sieltä tavaraa. Katalonian hallinnosta on kerrottu, että protestien aikana Barcelonan keskustassa on ollut ryöstelyä. Vandalismi on kuitenkin viranomaisten mukaan vähentynyt mielenosoitusten alun jälkeen.



Paikallispoliisi on pidättänyt kolme ihmistä ryöstöstä epäiltyinä. Paikallisen median mukaan mielenosoituksista aiheutuneet vahingot Barcelonassa ovat ainakin yli 2,5 miljoonaa euroa.