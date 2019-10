Ulkomaat

Brittilehti Essexin ruumislöydöstä: Poliisi tutkii epäiltyä irlantilaista ihmissalakuljettajaliigaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi löysi keskiviikkona 39 ruumista rekan kontista Essexissä Lontoon lähellä. Brittimedioiden mukaan kyseessä oli kylmäkuljetuskontti ja on mahdollista, että uhrit paleltuivat kuoliaaksi. Telegraph-lehden mukaan uhrit olivat siirtolaisia.BBC kertoo, että poliisi on jatkanut rekan kuljettajan kuulusteluja ja että Pohjois-Irlannissa on tehty ratsia kahteen taloon. 25-vuotias pohjoisirlantilainen kuljettaja on pidätettynä murhista epäiltynä.39 kuolonuhrista yksi on teini-ikäinen ja muut aikuisia.Uhrien kansalaisuus ei ole vielä tiedossa. Viranomaiset ovat kertoneet, että tunnistamisessa voi mennä aikaa.Teollisuusalueelta löytynyt rekan kontti oli tullut Britanniaan Belgiasta. Poliisi uskoo, että rekan nuppi oli puolestaan lähtöisin Pohjois-Irlannista.Ruumiit löytyivät rekan kontista Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista Lontoon itäpuolelta. Poliisi sai hälytyksen paikalle keskiviikon vastaisena yönä.