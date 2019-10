Ulkomaat

Espanjan tulvissa kuollut yksi ihminen ja useita on kateissa – tulvavedet veivät mukanaan äidin ja pojan

















Espanjassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja ainakin viisi ihmistä on kateissa maan koillisrannikkoa koetelleiden tulvien jäljiltä, espanjalaismedia kertoi keskiviikkona.Mediatietojen mukaan kuolonuhri, noin 70-vuotias mies, löytyi rannalta noin 40 kilometriä Barcelonasta pohjoiseen.Lisäksi kateissa oli viisi ihmistä. Heistä kahta, 65-vuotiasta äitiä ja hänen 45-vuotiasta poikaansa ei ole nähty sen jälkeen, kun tulvavedet veivät heidät mukanaan perheen kodista Tarragonassa Katalonian eteläosassa, sanomalehti El Mundo kertoi.AFP:n mukaan yksi kadonneista on belgialainen rekkakuski.Poikkeukselliset rankkasateet ovat viime päivinä piiskanneet Espanjan itä- ja koillisosia ja nostattaneet paikallisia tulvia. Kataloniassa kymmeniä teitä on jouduttu sulkemaan tulvien ja maanvyöryjen takia. Myös juna- ja lentoliikenne on ollut vaikeuksissa.