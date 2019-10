Ulkomaat

Pohjois-Irlanti höllentää aborttilainsäädäntöään ja laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton

22.10. 2:56

Pohjois-Irlanti höllentää tuntuvasti aborttilainsäädäntöään vastaamaan muualla Britanniassa voimassa olevia aborttilakeja. Asia varmistui maanantaina keskiyöllä, kun takaraja höllennysten estämiseksi umpeutui.



Aborttilain lieventämisestä päättivät Britannian kansanedustajat heinäkuussa.



Samalla laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitto.



Pohjois-Irlannin aborttilainsäädäntö on ollut yksi Euroopan tiukimmista. Aiemmin raskauden on voinut keskeyttää siellä vain, jos äidin henki on vaarassa tai jos raskaus voisi aiheuttaa äidille vakavia ja pysyviä terveyshaittoja.