Ulkomaat

Chilen levottomuuksien uhriluku nousi yli kymmeneen 21.10. 16:21

Chilen levottomuuksien uhriluku on noussut 11:een.

Pääkaupunki Santiagon viranomaisten mukaan toissa päivänä kuolonuhreja tuli kolme ja eilen kahdeksan.



Mellakoiksi yltyneissä mielenosoituksissa vastustettiin alun perin metrolippujen hinnannousua. Perjantaina alkaneiden protestien aikana busseja on poltettu, metroasemille hyökätty ja liikennevaloja tuhottu, minkä lisäksi supermarketeissa on käyty ryöstelemässä ja niitä on poltettu.



Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on huoli maan talouskehityksestä ja toimeentulosta. Vaikka Chile on Etelä-Amerikan vaurain maa, elinkustannukset ovat nousseet ja esimerkiksi eläkkeet ovat pieniä.