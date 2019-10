Ulkomaat

Martti Turunen lähti lähetys­työhön Japaniin 52 vuotta sitten – pian eteen tuli kipeä päätös, joka muutti eläm





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





En ole eläkeläinen, olen erakko.

Viimeksi





Kaduin jälkeenpäin valtavasti, mutta nykyään ajattelen, että se oli tie, mikä minun täytyi kulkea.

Elämän









Marutei





Japanissa

Luulen vanhustenhoidon olevan täällä paremmalla mallilla kuin Suomessa juuri siksi, että vanhuutta arvostetaan.