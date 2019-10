Ulkomaat

Paanasen kolumni: Talon jättiremontti 4 eurolla kuukaudessa – Pietarissa voi käydä näinkin!

Jos haluaa jännitystä elämäänsä, kannattaa ostaa asunto Pietarista.Reilun kymmenen vuoden aikana vastaan on tullut jo useampi vesivahinko, koko historiallisen kerrostalon purku-uhka ja täysin tyhjästä ilmestyneen ”kunnossapitoyhtiön” organisoima talon isännöinnin kaappausyritys.Jokaisesta näistä on selvitty säikähdyksellä. Pari vesivahinkoa odottaa yhä korjaamistaan, mutta taloa ei lopulta purettukaan ja vihamielinen isännöintiyhtiökin saatiin häädettyä pois oikeudenkäynnin avulla.Tuorein yllätys odotti Pietarin-postilaatikossa kuluneella viikolla. Kirjeessä ilmoitettiin, että talomme asunnonomistajille järjestettäisiin äänestys mittavasta peruskorjauksesta. Remontoitavaksi tulisivat tulo- ja poistovesiputket, katto sekä julkisivu.Mitään tietoa koko äänestyksestä saati sitten peruskorjauksesta ei ollut tullut aiemmin. Mutta nyt asukkaille annettiin viikko aikaa hyväksyä reilun 5,5 miljoonan euron arvoinen remontti.Totuuden nimissä talon peruskorjaukselle on lievästi sanottuna selkeä tarve.Talomme alimmat kerrokset on rakennettu 1800-luvun alussa. Kaksi ylintä kerrosta on puolestaan lisätty 1840-luvulla.Yli 170-vuotisen olemassaolonsa aikana talo ei ole käynyt läpi yhtään kattavaa putkiremonttia eikä peruskorjausta. Aina kun jokin paikka on mennyt rikki, hätäkorjauksia on tehty sen mukaan.Kun Venäjän talouskasvu lähti nousuun 2000-luvun puolivälissä, talomme uhattiin purkaa. Näytti hetken aikaa siltä, että huonoon kuntoon päästetty historiallinen rakennus uhrattaisiin raharikkaille sijoittajille, jotka halusivat rakentaa sen tilalle uuden hotelli- ja kauppakeskuskiinteistön.Onneksi väliin iski lama ja sen jälkeen koitti myös järjen voitto. Talomme kun sattuu olemaan tsaarillisen hovin palvelijoiden entinen asuintalo, joten sillä on myös historiallista arvoa.Mutta millainen menoerä noin 5,5 miljoonan euron remontti tulisi olemaan asunnonomistajille? Suomalaisittain näin jo uhkakuvia uudesta pankkilainasta.Pietarin keskustan vanhat talot eivät ole kuitenkaan asunto-osakeyhtiöitä, vaan asunnon omistajat ovat käytännössä ostaneet vain ”asumisoikeuden” sisäseinien rajaamaan tilaan. Kaikki muu kuuluu yhä kaupungille: tontti, perusrakenteet ja talotekniikka.Remontti hoituu siis seuraavasti. Osa korjauksista rahoitetaan varoilla, joita on kerätty kuukausittain huoltovastikkeen yhteydessä jokaiselta asunnonomistajalta. Loput maksetaan Pietarin kaupungin tukirahastosta.Marssin huoltoyhtiön toimistoon varmistamaan, olenko ymmärtänyt oikein.– Lisämaksuja ei tule. Te maksatte yhä edelleen pelkkää peruskorjausrahastoon kerättävää summaa kuukausittain, toimistossa vakuutettiin.Seuraavaksi tarkistin tuoreimman huoltovastikkeemme kuitin. 57-neliöisen asuntomme osalta remonttirahastoon kerättävä maksuerä näyttää olevan tällä hetkellä 288 ruplaa. Eli siis noin 4,05 euroa per kuukausi!Nyt en enää tiedä, kumpaa pitäisi hämmästellä enemmän. Lupausta jättiremontin alkamisesta – vaiko sen luvattua hintaa asunnonomistajille?Kirjoittaja on Ilta-Sanomien Venäjään erikoistunut toimittaja