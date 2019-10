Ulkomaat

Ainakin kolme on kuollut Chilen mellakoissa

Ainakin kolme on kuollut Chilen mellakoissa

20.10. 8:50

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Chilessä väkivaltaisiksi yltyneissä mielenosoituksissa, kertoo pääkaupunki Santiagon pormestari.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa supermarketissa syttyi tulipalo, jossa kaksi ihmistä paloi kuoliaaksi ja kolmas kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.



Santiagoon on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka alkoi tänään aamuyhdeltä paikallista aikaa.



Kipinä Chileä kuumentaneisiin mielenosoituksiin syttyi julkisen liikenteen hinnankorotuksista, jotka on sittemmin peruttu. Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on kuitenkin laajempi huoli maan taloudesta ja toimeentulosta.