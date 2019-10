Ulkomaat

Maailman pisin matkustajalento laskeutui Sydneyyn – Kone nousi ilmaan perjantaina

Matka New Yorkista Sydneyyn kesti yli 19 tuntia.

Maailman pisin matkustajalento laskeutui sunnuntaiaamuna paikallista aikaa Australiaan Sydneyyn koneen liidettyä yli 19 tuntia ilman taukoja.Australialaisen Qantas-lentoyhtiön kone lensi yhtäjaksoisesti New Yorkista Sydneyyn yli 16 000 kilometrin matkan. Tarkka lentoaika oli 19 tuntia 16 minuuttia.Aiemmin pisimmän matkustajalennon ennätystä piti nimissään Singapore Airlines, jonka lento Singaporesta New Jerseyn Newarkin kentälle kestää 18,5 tuntia.Qantasin lento oli kuitenkin vasta testilento, ja koneessa oli kyydissä 49 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Tarkoituksena oli testata muun muassa lentäjien väsymystä ja matkustajien aikaerorasitusta.Lentoyhtiön tavoitteena on saada ultrapitkä suora lento kaupalliseen tarjontaan. Lähikuukausina yhtiö aikoo kokeilla myös Lontoon ja Sydneyn yhdistävää reittiä.Qantas aloitti ultrapitkät suorat lennot viime vuonna läntisen Australian Perthistä Lontooseen.