Ulkomaat

Chilen pääkaupunkiin julistettiin öinen ulkonaliikkumiskielto – ”Melkein kuin sotatila”





Chilen pääkaupunkiin Santiagoon on julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto väkivaltaiseksi äityneiden mielenosoitusten takia. Maan turvallisuusviranomaisten mukaan ulkonaliikkumiskielto alkaa sunnuntaina aamuyhden aikaan.Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin ja sotilaiden kanssa. Kahakoiden seurauksena maahan julistettiin hätätila, mutta se ei ole toistaiseksi rauhoittanut tilannetta.Kipinä mielenosoituksille syntyi metrolippujen ja muun julkisen liikenteen hinnankorotuksista. Tyytymättömyyden taustalla on kuitenkin laajempi huoli maan taloudesta ja toimeentulosta.IS tavoitti suomalaisen kaivosalan työntekijän, joka saapui Santiagoon torstai-iltana ja jatkoi matkaa perjantai-iltana. Mielenosoitukset raivosivat hänen mukaansa 50 metrin päässä hänen hotelliltaan.Mies ei halunnut nimeään julkisuuteen.– Näin kolme linja-autoa tulessa, kun tulin Santiagoon vuorilta, mies kertoi.– Pahin paikka on Plaza Italia. Siellä ovat tankit aukiolla. Tämä on melkein kuin sotatila.