Ulkomaat

Vain lauantai aikaa: taipuuko Johnson brexitin lykkäykseen? 6 vaihtoehtoa kriisin jatkolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Taistelu oikeudessa

2. Lykkäykseen taipuminen





3. Sopimus hyväksytään





4. Sopimukseton brexit





5. Uudet vaalit





6. Uusi kansanäänestys