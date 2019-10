Ulkomaat

15 kuvaa Barcelonan mellakoista – jättiprotestit kärjistyivät yhteenotoiksi poliisin kanssa





























































Jopa 525 000 ihmistä osoitti mieltään perjantaina Espanjan Barcelonassa katalonialaisen separatistijohtajan tuomioiden takia, poliisi arvioi AFP:n mukaan. Espanjan korkein oikeus antoi Katalonian itsenäisyyttä ajaneille johtajille maanantaina 9–13 vuoden vankeustuomiot. Perjantain jättimielenosoitus oli suurin tällä viikolla.Naamioituneiden mielenosoittajien kerrotaan ottaneen yhteen poliisien kanssa, heitellen kiviä ja tölkkejä mellakkavarusteisiin pukeutuneita poliiseja päin.AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan ainakin Via Laietanassa nuoret protestoijat sytyttivät tulipalon ja poliisi käytti kyynelkaasua porukan hajottamiseen.– Antifasistinen Katalonia! nuoret huusivat.– Kadut ovat aina meidän!Kuuluisa Sagrada Familia -kirkko kertoi sulkevansa ovensa, kun mielenosoittajat tukkivat sisäänkäynnin.Lisäksi roskasäiliöitä vedettiin kaduille ja sytytettiin tuleen. Barcelonan kaupunginvaltuusto arvioi, että ainakin 700 roskasäiliötä on sytytetty tuleen sen jälkeen, kun protestit alkoivat maanantaina. Kaupungin arvioidaan kärsivän yli 1,5 miljoonan euron vahingot.Katalonian poliisi sulki La Jonquerassa lähellä Ranskan rajaa moottoritien, kun tien oli vallannut noin 200 mielenosoittajaa, BBC uutisoi. Mielenosoittajat tukkivat ainakin 20 valtaväylää ympäri Kataloniaa.Viidestä kaupungista oli keskiviikkona lähtenyt tuhansia ”vapausmarssijoita” kohti Barcelonaa. Monella oli vaelluskengät ja vaellussauvat matkantekoa helpottamassa.Mellakoinniksi kärjistyneissä mielenosoituksissa oli torstaihin mennessä loukkaantunut useita satoja mielenosoittajia sekä 200 poliisia. Yli sata ihmistä on pidätetty viikon aikana.Mielenilmauksen lisäksi yleislakko sulki Barcelonassa useat kaupat, tiet ja nähtävyydet. Metrot ja junat kulkivat harvennetuilla vuoroilla, STT kertoo. Barcelonan lentokentällä peruttiin yli 50 lentoa.Mielenosoitukset ovat vaikuttaneet myös jalkapalloiluun. Espanjan kuninkaallinen jalkapalloliitto ilmoitti perjantaina, että FC Barcelonan ja Real Madridin kohtaaminen siirretään levottomuuksien takia. El Clasico oli tarkoitus pelata 26. lokakuuta. Seurat sopivat, että peli pelataan 18. joulukuuta.Pyrkimyksenä hillitä mielenosoituksia, espanjalainen tuomari määräsi perjantaina suljettavaksi Katalonian itsenäisyyttä ajavaan Demokraattinen tsunami -liikkeeseen liitetyt verkkosivut. Syyskuusta alkaen tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa kerännyt liike kuitenkin siirsi nettisivunsa uuteen osoitteeseen, kiertäen siten tuomarin määräyksen.Kataloniassa noin 44 prosenttia kannattaa itsenäisyyttä.