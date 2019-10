Katalonian separatistit tukkivat kaksi tietä Espanjan ja Ranskan välillä – tuhannet marssivat tuomittujen johtajien puolesta

Ulkomaat

Katalonian separatistit tukkivat kaksi tietä Espanjan ja Ranskan välillä – tuhannet marssivat tuomittujen joht

Katalonian itsenäisyyttä vaativat mielenosoittajat ovat tänään tukkineet A7-moottoritien ja N-II-maantien Espanjan ja Ranskan välillä. Mielenosoitukset jatkuvat tänään jo viidettä päivää.Separatistien liikehdintä alkoi maanantaina, kun Espanjan korkein oikeus langetti 9–13 vuoden vankilatuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle.Viime yönä väkivaltaisuudet jatkuivat Barcelonassa, jossa separatistit polttivat tiesulkuja ja ottivat yhteen poliisin kanssa. Mielenosoittajat heittelivät polttopulloilla poliisia, joka on vastannut kumiluodeilla.Tälle päivälle Kataloniaan on julistettu yleislakko, ja Barcelonassa on määrä järjestää suurmielenosoitus. Useat kaupungin nähtävyydet pidetään suljettuina, teitä suljetaan ja metrot ja junat kulkevat harvennetuilla vuoroilla.Katalonian mielenosoitukset ovat nostaneet itsenäisyyskysymyksen Espanjan vaalikampanjan keskeiseksi aiheeksi. Espanjassa pidetään 10. marraskuuta neljännet parlamenttivaalit yhtä monen vuoden aikana.