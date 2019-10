Pahaa aavistamaton nainen löysi kameran muistikortin kadulta Alaskassa – järkyttävä sisältö johti poliisin kaksoismurhaajan jäljille

Ulkomaat

Pahaa aavistamaton nainen löysi kameran muistikortin kadulta Alaskassa – järkyttävä sisältö johti poliisin kak

Brian Steven Smith, 48, on tunnustanut murhanneensa kaksi naista Alaskan Anchoragessa. Poliisin mukaan on mahdollista, että mies saa vielä uusia syytteitä tutkinnan edetessä.

Sai Yhdysvaltain kansalaisuuden viime kuussa