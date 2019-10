Ulkomaat

Kim Jong-un karautti pyhälle vuorelle – valkoisen propaganda­ratsun jaloista löytyi suomalainen yllätys

Horze on suomalainen hevostarvikkeita myyvä kauppaketju, jolla on myymälöitä ulkomaita myöten. Valmistaja vakuuttaa, ettei sillä ole yhteyksiä Pohjois-Koreaan.





