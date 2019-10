Ulkomaat

6 mahdollista seurausta: Brittiparlamentti äänestää huomenna muokatusta brexit-sopimuksesta

Brittiparlamentti

1. Sopimus hyväksytään

2. Pyyntö lisäajasta

3. Sopimukseton brexit

4. Ennenaikaiset vaalit

5. Toinen kansanäänestys

6. Brexitin peruminen