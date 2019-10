Hollannissa vuosia piilossa eläneen perheen isä pidätettiin – epäillään vapaudenriistosta ja ihmisten terveyden vahingoittamisesta

Ulkomaat

Hollannissa vuosia piilossa eläneen perheen isä pidätettiin – epäillään vapaudenriistosta ja ihmisten terveyde

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006275357.html

Hollannissa piilossa eläneen perheen isä on pidätetty, poliisi kertoi torstaina AFP:n mukaan. Poliisi myös kertoi tutkivansa, liittyikö ”tietty uskomus” perheen tapaukseen.67-vuotiasta miestä epäillään vapaudenriistosta, muiden ihmisten terveyden vahingoittamisesta ja rahanpesusta.Aiemmin tapaukseen liittyen pidätettiin 58-vuotias itävaltalaismies. Tuomari määräsi torstaina, että hän pysyisi vangittuna ainakin seuraavat kaksi viikkoa.– Meillä on tässä käsissämme poikkeuksellinen tapaus. Nämä ihmiset ovat asuneet toistensa kanssa kodissa vuodesta 2010, yhteiskunnasta erillään, poliisin lausunnossa todetaan.Poliisin mukaan ryhmä ”sanoo muodostavansa perheen” torstaina pidätetyn miehen kanssa.– Meillä on syytä uskoa, että tapaukseen liittyvät kuusi ihmistä eivät pysyneet tilalla vapaasta tahdostaan. Me tutkimme, johtiko tietty uskomus elämään tai uskontoon heidät tällaiseen asumistilanteeseen, josta heidät löydettiin.Aiemmin pidätetty itävaltalaismies asui maatilalla Hollannin Ruinerwoldin lähistöllä. Maatilan yhteyteen rakennetuista tiloista löydettiin kuusihenkinen perhe. Itävaltalaismies oli poliisin mukaan vuokrannut tilan, muttei ole sukua muille.Hollantilaismediassa löytyneiden on väitetty seuranneen Etelä-Koreassa syntyneen yhdistymiskirkon eli moonilaisuuden opetuksia. Poliisi ei ole vahvistanut väitteitä.1950-luvulla perustettu liike tunnetaan muun muassa joukkovihkimisistä ja siunausseremonioistaan. Arvostelijat ovat kutsuneet kristinuskosta ja muista uskonnoista ammentavaa moonilaisuutta jopa vaaralliseksi kultiksi ja syyttäneet sitä aivopesusta.Hollantilaismedian haastattelemat naapurit ovat kertoneet epäilleensä vuosien ajan, että maatilalla oli meneillään jotain outoa. Naapurit kertoivat luulleensa, että yhdeksän vuotta sitten paikkakunnalle muuttanut itävaltalaismies asui tilalla yksin.– Kuulimme sieltä ääniä vaikka hän ei ollut paikalla. Esimerkiksi ruohonleikkurin äänen. Joten siellä oli pakko olla joku muu. Mutta emme tienneet kuka, yksi naapureista sanoi Telegraaf-sanomalehdelle.Naapurin mukaan vanhalla autolla liikkunut mies poistui tilalta yleensä neljän–viiden aikaan iltapäivällä ja palasi usein täyden peräkärryn kanssa.Osa naapureista epäili tilalla olevan muitakin. Yksi haastateltu naapuri sanoo uskoneensa kyseen olleen huumekaupasta. Lähiasukkaat arvelevat että kyseessä oli jonkinlainen kultti.