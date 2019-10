Ulkomaat

Isis sanoo ”vapauttaneensa” Syyrian kurdien vangitsemia naisia

Isis kertoi asiasta viestipalvelu Telegramissa ja ilmoitti vapauttaneensa naisia lähellä järjestön entistä Raqqan päämajaa.Isis ei kertonut, kuinka monesta naisesta on kysymys, eikä myöskään kertonut, ovatko he Isisin jäseniä vai taistelijoiden vaimoja.Sunnuntaina kurdit kertoivat, että heidän leiriltään Ain Issan kaupungissa olisi päässyt pakoon jo 800 ihmistä. Leirillä on ollut jihadistiryhmien taistelijoiden perheenjäseniä.Tiistaina al-Holin leirillä taas estettiin leirillä olevien pakoyritys, kurdit kertovat. Al-Holin leirillä on myös Suomen kansalaisia.Turkki aloitti viime viikolla Pohjois-Syyriassa hyökkäyksen, joka on synnyttänyt pelkoja äärijärjestö Isisin jäsenten paosta kurdien vankileireiltä. Leireillä on myös taistelijoiden vaimoja ja heidän lapsiaan.