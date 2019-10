Ulkomaat

IS seuraa: Johnson vaatii EU:lta, ettei brexitiä saa lykätä – suora lähetys

IS Seuraa

Euroopan

Katso suoraa lähetystä EU-johtajien huippukokouksesta jutun pääkuvana olevalta videolta. Lähetyksen oli määrä alkaa kello 15, mutta alku viivästyy.

Lue hetki hetkeltä -seurantaa aiheesta tämän jutun lopusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiistanalainen

Päätapahtumat 18 min. sitten Johnson vaatii EU-johtajia sulkemaan pois lykkäysmahdollisuuden 13:39 Corbyn: "Emme ole tyytyväisiä sopimukseen - äänestämme sitä vastaan" Näytä lisää( -3 kpl) Ensi lauantaista tulossa historiallinen Brittihallitus pyytää, että parlamentti kokoontuu koolle myös lauantaina käsittelemään EU:n kanssa neuvoteltua uutta brexit-sopimusta. Kyse olisi ensimmäisestä kerrasta sitten vuoden 1982, kun parlamentti kokoontuu lauantaina. Vuonna 1982 oarlamentissa keskusteltiin Argentiinan tunkeutumisesta Falklandin saarille. BBC:n mukaan parlamentti on istunut lauantaina vain neljästi vuoden 1939 jälkeen. Ina Kauppinen, Toimittaja Johnson vaatii EU-johtajia sulkemaan pois lykkäysmahdollisuuden Britannian pääministeri Boris Johnson jatkaa tiukkaa linjaansa mahdollisen brexit-lykkäyksen suhteen. Johnson vaatii Brysselissä koolla olevia EU-johtajia sulkemaan pois mahdollisuuden lykkäyksestä. Hän ei myöskään aio hyväksyä lykkäystä, jos sellaista tarjotaan, kerrottiin hallituslähteistä Reutersille. - Pääministeri aikoo sanoa EU-johtajille, että se on diili tai ei-diiliä. Mutta ei mitään lykkäyksiä. Hän aio anoa lykkäystä, eikä hyväksy sellaista, vaikka sitä tarjottaisiin. Parlamentin on viimeistään lauantaina päätettävä uuden brexit-sopimuksen hyväksymisestä. Parlamentin aiemmin tekemän lakipäätöksen mukaan pääministerin täytyy anoa lykkäystä, jos sopimus hylätään. Johnson on koko ajan pitänyt kiinni linjastaan, ettei aio lykkäystä esittää. Timo Myllyniemi, Toimittaja 18 min. sitten Johnson vaatii EU-johtajia sulkemaan pois lykkäysmahdollisuuden Ranskan Macron "luottavainen" siihen, että parlamentti hyväksyy sovun Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdottaa, että Britannian parlamentti voisi hyväksyä neuvotellun uuden brexit-sopimuksen. - Olen kohtalaisen luottavainen siihen, että brittiparlamentti voisi hyväksyä sen, sanoi Macron ennen EU-huippukokouksen alkua Brysselissä. Barnier kommentoi Pohjois-Irlannin tilannetta Michel Barnier avasi sopimuksen sisältöä Pohjois-Irlannin osalta. Pohjois-Irlantia koskee edelleen rajattu määrä EU-sääntöjä, mikä tarkoittaa, että tavarat tullataan saarelle tultaessa, ei molemmin puolin rajaa. Pohjois-Irlanti pysyy Britannian tullialueella ja säilyttää asemansa sisämarkkinoilla. Pohjois-Irlannin unionistipuolue (DUP) on eniten huolissaan arvonlisäverosta. Barnier ei mennyt yksityiskohtiin, mutta kertoi, että "tässä vaiheessa olemme säilyttäneet sisämarkkinoiden yhtenäisyyden, mutta huomioineet myös toiveita". Neljän vuoden kuluttua sopimuksen toimeenpanosta Pohjois-Irlannin kansanedustajat voivat äänestää, haluavatko he pitää järjestelyt voimassa. Myös brexit-puolue vastustaa sopua EU-eroa ajavan Britannian brexit-puolueen johtaja Nigel Farage sanoo, ettei Johnsonin sopimus edusta todellista brexitiä. Farage sanoo haluavansa mielummin jatkoajan brexitille sekä uudet parlamenttivaalit kuin tukea Johnsonin diiliä. Hänen mielestään sopimus täytyy hylätä. Timo Myllyniemi, Toimittaja Lisää tyrmäyksiä brexit-diilille: SNP ei aio kannattaa Parlamentissa istuva Skotlannin kansanpuolue SNP ilmoittaa, ettei se aio tukea Johnsonin brexit-sopimusta. Aiemmin jo pääoppositiopuolue Labour tyrmäsi ehdotuksen. Barnier: "Tärkeintä on rauha" EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnierin mukaan sopimuksella vältetään tiukka rajavalvonta ja turvataan Pohjois-Irlannin rauha ja vakaus. - Tärkeintä on rauha, Barnier sanoo tiedotustilaisuudessaan. Corbyn: "Emme ole tyytyväisiä sopimukseen - äänestämme sitä vastaan" Brexit-sopu ei kelpaa oppositiojohtaja Jeremy Corbynille ja hän sanoo työväenpuolueen äänestävän sitä vastaan lauantaina parlamentissa. - Emme ole tyytyväisiä tähän sopimukseen ja aiomme äänestää sitä vastaan, sanoi Corbyn Brysselissä. Hän ei myöskään odota, että lauantaina parlamentissa käsiteltäisiin mahdollisuutta uudesta kansanäänestyksestä. Mutta jos Johnsonin sopimus sisältää ehdotuksen kansanäänestyksen järjestämisestä, on työväenpuolue valmis sellaista kannattamaan, kerrotaan puoluelähteistä. Jo keväällä parlamentti hylkäsi kolmeen kertaan pääministeri Theresa Mayn tuolloin neuvotteleman alkuperäisen brexit-sopimuksen. Corbynin mielestä Johnsonin uusi sopimusehdotus on vieläkin huonompi kuin Mayn. Timo Myllyniemi, Toimittaja 13:39 Corbyn: "Emme ole tyytyväisiä sopimukseen - äänestämme sitä vastaan" Punnan kurssi loikkasi brexit-sovun jälkeen Britannian punta on vahvistunut voimakkaasti EU:n ja Britannian päästyä alustavaan sopimukseen brexitistä. Punnan arvo on nyt korkeimmillaan viiteen kuukauteen. Euro heikentyi sopuilmoituksen myötä noin 0,86 puntaan. Osakemarkkinoilla sopimus otettiin myönteisesti vastaan. Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi oli 0,7 prosentin nousussa noin kello 13.30. Frankfurtin pörssin DAX-indeksi oli kohonnut 0,85 prosenttia ja Helsingin pörssin OMXH-indeksi 1,35 prosenttia. Antti Rinne toivoo, että sopimus hyväksytään - Pallo on nyt Britannian parlamentilla. Toivottavasti sopimus menee tällä kertaa läpi, pääministeri Antti Rinne (sd) sanoo. Alankomaiden pääministeri: "Rohkaiseva uutinen" Alankomaiden pääministeri Mark Rutten mukaan Brexit-sopimuksen syntyminen on "rohkaiseva uutinen". - Seuraavaksi täytyy tutustua yksityiskohtiin, Rutte kommentoi. Oppositiojohtaja vaatii kansanäänestystä Britannian oppositiopuolueen johtaja Jeremy Corbyn vaatii uutta Brexit-äänestystä. - Paras tapa selvittää asia, on antaa kansalaisille viimeinen sana.