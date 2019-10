Miesjoukko ryösti suomalaisen väkivaltaisesti Thaimaassa – sai puukosta kaulaan ja menetti mittavan summan käteistä

Ulkomaat

Miesjoukko ryösti suomalaisen väkivaltaisesti Thaimaassa – sai puukosta kaulaan ja menetti mittavan summan kät

Suomalaismiestä puukotettiin kaulaan ryöstön yhteydessä Thaimaassa viime viikonloppuna. Maan eteläosissa sijaitsevassa Nakhon Si Thammaratin provinssissa sattuneesta tapauksesta kertovat thaimaalaiset tiedotusvälineet.Paikallisen median tietojen mukaan mies toipuu nyt vammoistaan sairaalassa. Mies on tiettävästi niin hyvässä kunnossa, että hän on kyennyt puhumaan poliisin kanssa tapahtuneesta.Poliisin kerrotaan pidättäneen ryöstöstä epäiltynä kaksi 56-vuotiasta miestä. Kahta muuta epäiltyä, 35- ja 59-vuotiaita miehiä, etsitään edelleen.Suomalaismies menetti ryöstössä mittavan summan käteistä rahaa. Poliisin mukaan rahoista on saatu takaisin noin 36 000 bahtia eli reilut 1 000 euroa, mutta ryöstäjien uskotaan saaneen haltuunsa huomattavasti suuremman summan.Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan, että sillä on tiedossa Suomen kansalaisen joutuminen ryöstön kohteeksi Thaimaassa. Ministeriö ei käytäntöjensä mukaisesti kommentoi yksityiskohtia tarkemmin.Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.