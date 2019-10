Pahamaineinen pimeän verkon pedofiilisivusto suljettiin – lapsia pelastettu ja yli 300 pidätetty jättioperaatiossa

Ulkomaat

Pahamaineinen pimeän verkon pedofiilisivusto suljettiin – lapsia pelastettu ja yli 300 pidätetty jättioperaati

Britannian poliisi kertoo poikkeuksellisen laajan kansainvälisen tutkinnan johtaneen 337 pedofiiliepäillyn pidättämiseen. Uutistoimisto AFP:n mukaan pidätyksiä on tehty 38 maassa.Järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmiskauppaa Britanniassa tutkiva National Crime Agency kuvailee nyt paljastunutta hyväksikäyttöverkostoa yhdeksi kaikkien aikojen pahimmista.NCA:n mukaan pidätykset tehtiin sen jälkeen, kun viranomaiset olivat sulkeneet Etelä-Koreasta käsin toimineen pimeän verkon sivuston. Sen mukaan sivustolla käytiin kauppaa lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä käyttämällä maksuvälineenä kryptovaluuttaa.Welcome To Video -niminen pedofiilisivusto suljettiin maaliskuussa 2018. Viranomaisten mukaan sivustolla oli kaikkiaan yli 250 000 videota.Uutistoimisto Reutersin mukaan pidätyksistä kertoivat keskiviikkona myös amerikkalaisviranomaiset, joiden mukaan pidätettyjä olisi kaikkiaan 338. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan tutkimuksen seurauksena onnistuttiin pelastamaan ainakin 23 alaikäistä, joita hyväksikäytettiin sivustoa varten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Espanjassa.Pidätyksiä on ministeriön mukaan tehty Yhdysvaltojen ja Britannian lisäksi Etelä-Koreassa, Saksassa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Tshekissä, Kanadassa, Irlannissa, Espanjassa, Brasiliassa ja Australiassa.