Ulkomaat

Suomalaiset ovat kouluttaneet Irakin kurdijoukkoja jo vuosia – tällaisia taistelijan oppeja on annettu

Suomalainen

Yllä olevalla HSTV:n videolla ollaan Irakin kurdien tukikohdassa vuonna 2015.

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erbilissä





Koulutus

OIR-operaation