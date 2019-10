Ulkomaat

Barcelonan lentokenttä varoittaa ruuhkasta

Barcelonasta on peruttu tänään 45 paluulentoa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006273300.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006273195.html

Barcelonan lentokenttä kehottaa matkustajia varautumaan pitkiin jonoihin lähtöselvityksessä.Lentokentällä on nyt ruuhkaa. Osa matkustajista on viettänyt yön lentokentän terminaalissa. Monet matkustajat ovat saapuneet hyvissä ajoin kentälle.Barcelonan lentokenttä tiedottaa, että kentälle pääsee jälleen julkisella liikenteellä.Maanantaina mielenilmaukset katkaisivat maantie-, metro- ja junayhteyksiä lentokentälle. Tiistaina toimivat lentokentän ja Barcelonan keskustan välillä liikennöivät R2 Nord -lähijuna, L9-metrolinja ja bussivuorot.Barcelonan lentokentältä on peruttu tiistaina 45 paluulentoa, koska lentokoneet eivät päässeet laskeutumaan eilen kentälle. Mielenilmausten takia Barcelonasta peruuntui maanantaina 110 lentoa.