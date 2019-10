Ulkomaat

Sotaa seuraava järjestö: Turkin ja kurdien joukot kamppailleet Ras al-Ainin hallinnasta – suora lähetys





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights kertoo, että kurdijoukot aloittivat yöllä laajan vastahyökkäyksen Turkin sotilaita ja heidän syyrialaisia liittolaisiaan vastaan lähellä Ras al-Ainin kaupunkia.Tarkkailijoiden mukaan kurdijoukot ovat torjuneet Turkin yrityksen vallata Ras al-Ainin kaupunki. Tämän arvioidaan olleen mahdollista linnoitusten, tunneliverkoston ja joukkojen saamien vahvistusten ansiostaAlueella oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo, että yhteenotot kaupungin lähistöllä ovat jatkuneet tiistaina, vaikka Turkin hallitus on väittänyt saaneensa alueen hallintaansa. Turkki aloitti hyökkäyksensä viime keskiviikkona, minkä jälkeen sen joukot ovat edenneet noin sadan kilometrin alueelle rajan tuntumassa.Kurdien SDF-joukot ovat ottaneet yhteen Turkin syyrialaisliittolaisten kanssa myös lähellä Manbijin kaupunkia, joka sijaitsee Ras al-Ainista länteen.Väkivaltaisuuksissa arvioidaan kuolleen kymmeniä siviilejä, joista useimmat olivat kurdeja. YK:n mukaan ainakin 160000 ihmistä on paennut hyökkäyksen vuoksi kodeistaan.Kurdihallinnon mukaan Turkin hyökkäys on keskeyttänyt kansainvälisten avustusjärjestöjen toiminnan Pohjois-Syyriassa. Järjestöt ovat joutuneet lähtemään alueelta levottomuuksien vuoksi, mikä on pahentanut alueen humanitääristä ahdinkoa.