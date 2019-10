Ulkomaat

Booker-palkinto poikkeuksellisesti kahdelle kirjailijalle – voittajina Atwood ja Evaristo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Atwood: Yksin voittaminen olisi ollut noloa

Vuoden 1992 kaksoispalkinto johti sääntömuutokseen