Ulkomaat

Espoolais­perhe joutui keskelle Barcelonan kenttä­kaaosta – ”4- ja 8-vuotiaat lapset ovat jo täysin finaalissa

Espoolaisen lapsiperheen syyslomamatkan ensimmäinen päivä ei sujunut odotetusti.Espanjan Sitgesiin viikon matkan varannut perhe lensi Helsingistä Barcelonan El Pratin kentälle Norwegianin koneella, joka laskeutui hieman aikataulusta myöhässä ennen kahta iltapäivällä paikallista aikaa.– Siinä mielessä meille kävi huonosti, että jos lento olisi saapunut ajallaan, olisimme ehkä välttäneet koko mielenosoituksen ja jo perillä kohteessa, IS:n tavoittama perheen äiti naurahti.Hän kertoi, että kentän terminaaleihin on päivän mittaan pakkautunut koko ajan enemmän ihmisiä. Tunnelma on kuitenkin pysynyt leppoisan rauhallisena. Kentän palvelut toimivat normaalisti, mutta esimerkiksi kahviloihin ja ravintoloihin on pitkät jonot.– Ihan hyvä fiilis täällä ihmisillä on. Ruokaa ja juomaa on. Tietysti porukka alkaa olla aika väsynyttä, meidänkin perheen 4- ja 8-vuotiaat lapset ovat jo täysin finaalissa. 8-vuotias sanoi äsken, että ”tätä en ainakaan unohda koskaan”.Kentän nettiyhteydet takkuavat pahasti. Mitään väliaikatietoja ei ole annettu.– Mitään infoa ei tosiaan ole tullut. Mekin olemme käyneet kysymässä suoraan poliisilta väliaikatietoja. Paikallisten lehtien nettisivuille on turha yrittää päästä.Espoolaisperheen on tarkoitus siirtyä Barcelonasta noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Sitgesin pikkukaupunkiin bussilla.Saa nähdä, pääsemmekö tänä yönä lähtemään täältä kohteeseen. Äsken terminaalin eteen tuli joitakin busseja, mutta on tosi vaikea saada tietoa, mistä on kyse. Kyllä tästä kuitenkin varmaan jossain vaiheessa sinne Sitgesiin päästään, perheenäiti arvioi.