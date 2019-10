Ulkomaat

Yhdysvallat on valmis vetämään pois loputkin joukoistaan Pohjois-Syyriassa

Puolustusministerin mukaan Turkki on hyökkäämässä syvemmälle Syyriaan kuin aluksi oli suunniteltu ja myös enemmän länteen.

