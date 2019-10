Ulkomaat

Kalifornian maastopalot laantumassa – evakuointikehotukset poistettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Evakuointikehotukset on poistettu, ja palojen uhkaaman alueen asukkaat pääsevät palaamaan koteihinsa.Palot syttyivät osavaltion eteläosissa torstaiyönä ja yltyivät pian hallitsemattomiksi. Kuivuus ja voimakkaat tuulet edistivät niiden leviämistä.100 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa palojen vuoksi. Useita tärkeitä moottoriteitä sekä kouluja ja yrityksiä jouduttiin sulkemaan.Ainakin kahden ihmisen tiedetään kuolleen palojen yhteydessä. Lukuisia rakennuksia on tuhoutunut.Voimakkaimmillaan maastopalot olivat San Fernandon laaksossa lähellä Los Angelesia. Sammutustöissä on ollut mukana noin 1 000 palomiestä sekä helikoptereita ja lentokoneita.