Puola äänestää parlamenttivaaleissa – kansallismielinen ja konservatiivinen Laki ja oikeus ehdoton ennakkosuosikki

Puola äänestää parlamenttivaaleissa – kansallismielinen ja konservatiivinen Laki ja oikeus ehdoton ennakkosuos

Äänestyspaikat ovat avautuneet Puolan parlamenttivaaleissa.

Vaalien ehdoton ennakkosuosikki on hallitseva Laki ja oikeus -puolue.



Mielipidekyselyissä kansallismieliselle ja konservatiivisia arvoja korostavalle puolueelle on povattu reilusti yli 40 prosentin äänisaalista.



Puolueella on jo entuudestaan hallussa yli puolet parlamentin alahuoneen paikoista. Sen enemmistöasema saattaa kuitenkin olla vaarassa, jos pienemmät oppositiopuolueet selviytyvät äänikynnyksen yli parlamenttiin.



Äänestys päättyy iltakymmeneltä Suomen aikaa.