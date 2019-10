Ulkomaat

Syysloman Turkin-matkat on myyty loppuun, vaikka maa käy sotaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hätätilanteen varalle suunnitelmia

Viimeiset matkat myyty loppuun

Valveilla 24 tuntia vuorokaudessa