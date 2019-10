Ulkomaat

Japanissa taifuuni Hagibis vaatinut neljä kuolonuhria, 17 kateissa

Japanissa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja 17 on kateissa voimakkaan taifuuni Hagibisin jäljiltä. Pelastustyöt olivat sunnuntaiaamuna täydessä käynnissä ihmisten pelastamiseksi tulvien keskeltä.Yleisradioyhtiö NHK:n mukaan ainakin 99 ihmistä on loukkaantunut. Kadonneista moni oli joutunut tulvavesien vietäväksi.Hagibis rantautui Japanin pääsaaren Honshun itärannikolle lauantai-iltana seitsemältä paikallista aikaa. Tunteja jatkunut kaatosade aiheutti laajoilla alueilla tulvia ja maanvyöryjä.Sunnuntaiaamuun mennessä myrsky oli heikentynyt ja palannut merelle.Honshun saaren eteläosassa Suzukassa ajetaan sunnuntaina F1-osakilpailu. Sen aika-ajot siirrettiin lauantailta kisapäivän aamuun ja alkavat Suomen aikaa kello neljältä. Kisan on tarkoitus käynnistyä kello 8.10.