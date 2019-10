Ulkomaat

Hallitsevat konservatiivit ennakkosuosikkeja Puolan vaaleissa

Puolassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden ehdoton ennakkosuosikki on hallitseva Laki ja oikeus -puolue (PiS). Mielipidekyselyt ovat luvanneet kansallismieliselle ja konservatiivisia arvoja korostavalle puolueelle jopa yli 40 prosentin äänisaalista.Puolueella on jo entuudestaan hallussa yli puolet parlamentin alahuoneen paikoista, joten se on voinut toteuttaa politiikkaansa yksin ilman muita puolueita. Puolueen enemmistöasema saattaa aiempaa suuremmasta äänisaaliista huolimatta olla vaarassa, jos pienemmät oppositiopuolueet selviytyvät äänikynnyksen yli parlamenttiin ja kykenevät sopimaan hallitusyhteistyöstä.Lähellä Puolan vaikutusvaltaista katolista kirkkoa oleva PiS on ottanut vaalikampanjassa maalitaulukseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Puolueen mukaan niiden ideologia uhkaa perinteisiä kristillisiä perhearvoja. Puoluetta kannatetaan erityisesti maaseudulla ja pienissä kaupungeissa, liberaalimpaa ja EU-myönteisempää oppositiota suurissa kaupungeissa.Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu demokratian ja oikeusvaltion vastaisista pyrkimyksistä, joihin kuuluu yritys saada maan tuomioistuimet ja media poliitikkojen valvontaan. Juuri parlamenttivaalien alla EU-komissio ilmoitti haastavansa Puolan oikeuteen tuomarien riippumattomuuden rajoittamisesta. Maaliskuussa käynnistetty rikkomusmenettely eteni oikeuteen, koska vuoropuhelu ei ollut tuottanut tulosta.Äänestys Puolassa alkaa aamukahdeksalta ja päättyy iltakymmeneltä Suomen aikaa.