Turkki ilmoittaa vallanneensa kaupungin Syyrian rajalla – kurdit kiistävät





Hyökkäyksen etenemisestä tiedotti tänään Turkin puolustusministeriö.Syyrian kurditahot kuitenkin kiistivät heti tiedon, jonka mukaan Turkki olisi vallannut rajakaupungin.Turkin puolustusministeriön mukaan Ras al-Ain on ollut keskeinen kohde kurditaistelijoita vastaan suunnatussa operaatiossa.Turkki on jatkanut tänään hyökkäystään rajan pinnassa Syyrian pohjoisosassa. Ras al-Ainin lisäksi Turkki on pommittanut raskaasti Tal Abyadin kaupunkia. Kymmenientuhansien siviilien kerrotaan paenneen alueelta.