Ulkomaat

Venäjä hyötyy Turkin hyökkäyksestä Syyriaan – ”Moskova voi surutta uhrata kurdit”

Maailma seuraa huolestuneena, millaisia seurauksia on Turkin aloittamista sotatoimista Pohjois-Syyrian kurdialueita vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan https://www.is.fi/haku/?query=recep+tayyip+erdogan on uhannut avata rajat ja päästää Eurooppaan miljoonia pakoalaisia, jos EU puuttuu Turkin toimiin Pohjois-Syyriassa. Kriisin suurin voittaja voi olla Venäjän presidentti Vladimir Putin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putin IS kysyi asiantuntijoilta, miten Turkin operaatio vaikuttaa Venäjään.

Yrittääkö Venäjä hyötyä Turkin operaatiosta?





Toni Alaranta: Venäjä pyrkii siihen, että sen liittolainen al-Assad hallitsee Pohjois-Syyriaa

– Venäjän toimet riippuvat tilanteen kehityksestä. Nyt kun Yhdysvallat on vetäytymässä sotilaallisesti kriisistä ja pesemällä kätensä muutenkin asiasta, Venäjä saa lisää tilaa alueella, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, komentaja Jaakko Jäntti https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+jantti kertoo Ilta-Sanomille.– Tilanne ei lupa hyvää kurdeille. Moskova voi surutta uhrata kurdit joko Turkille tai Syyrian johtaja Bashar al-Assadille https://www.is.fi/haku/?query=bashar+al-assadille . Venäjä seuraa todennäköisesti, aukeaisiko heille paikka saada sulka hattuun, hän sanoo.Hänen mukaansa Turkin operaation tuloksista riippuu siitä, miten Venäjä käyttää tilannetta hyväkseen.– Yksi mahdollisuus voisi olla se, että Venäjä toimisi kriisissä välittäjänä. Syyrian armeija ei kykene estämään Turkin hyökkäystä, mutta se voisi läsnäolollaan Pohjois-Syyriassa osittaa, että Turkin operaatio on maahan tunkeutumista. Tällöin Venäjä voisi nousta välittäjäksi Turkin ja Syyrian välisessä kriisissä, Jäntti arvioi.Venäjä on Syyrian johtajan Bashar al-Assadin https://www.is.fi/haku/?query=bashar+al-assadin liittolainen, mutta Putinilla on myös kummallinen kaveeraussuhde Turkin presidentti Erdoganin kanssa.IS kysyi myös Ulkopoliittisen instituutin Turkin asiantuntijalta asiasta.

Hyötyykö Venäjä Turkin hyökkäyksestä Pohjois-Syyrian kurdialueille?





– Venäjä ei hyödy, jos Turkki miehittää koko pohjoisen liuskan Syyriasta. Silloin kurdit joutuvat vetäytymään alueelta ja tilanne voi mennä hyvin rumaksi. Tämä ei vastaa Venäjän etuja, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkijakertoo Ilta-Sanomille.Hänen mukaansa Venäjä pyrkii hyötymään Turkin hyökkäyksestä, mutta se vaatii tiettyjä asioista.– Venäjä hyötyy Turkin hyökkäyksestä pidemmän päälle siinä tapauksessa, että Syyrian hallinto saa Pohjois-Syyrian kokonaan haltuunsa. Samalla Yhdysvallat pelataan pois alueelta, hän sanoo.Alaranta kertoo, mitä muuta tämä Venäjälle suotuisin vaihtoehto vaatisi.– Kurdit joutuisivat siis vetäytymään alueelta ja he joutuisivat tekemään lisäksi yhteistyötä Syyrian kanssa. Tämä tarkoittaisi sitä, että palattaisiin vuoden 1998 ratkaisuun, jonka mukaan Kurdistanin työväenpuolue PKK:n toiminta Pohjois-Syyrian alueella kiellettäisiin. Lopputulema olisi Venäjän tavoittelema tilanne eli se, että koko alue olisijohtaman Syyrian hallinnassa ja Turkilla ei olisi jalansijaa Syyriassa, Alaranta sanoo.Eniten kärsivät joka tapauksessa siis alueella asuvat kurdit. Turkki on hyökännyt Pohjois-Syyriassa kaupunkeihin, joissa asuu paljon siviilejä. Alueella vallitsee jo pakokauhu.