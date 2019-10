Ulkomaat

Punaisellamerellä räjähti, liekehtivä iranilaistankkeri valuttaa öljyä - Iran: Laivaan osui kaksi ohjusta

Punaisellamerellä on tapahtunut räjähdys, ja iranilaistankkeri on tulessa, kertoo Iranin valtiontelevisio.

Räjähdys tapahtui noin 100 kilometrin päässä saudiarabialaisesta Jeddan satamakaupungista.Iranin television mukaan tankkerista valuu öljyä mereen.Aluksen omistava Iranin kansallinen tankkeriyhtiö kertoo tiedotteessa, että Sabiti-tankkerin runkoon on kohdistunut kaksi erillistä räjähdystä. Yhtiön mukaan räjähdykset ovat luultavasti ohjusiskujen tulosta.– Koko tankkerin miehistö on turvassa, ja aluksen tila on myös vakaa, tiedotteessa kerrotaan.Yhtiön mukaan tankkeri ei olisi tulessa, vaikka paikalliset mediat ovat näin alkujaan kertoneet. Yhtiö kertoo, että aluksella olevat pyrkivät parhaillaan korjaamaan tuhoja.