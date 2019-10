Ulkomaat

Helsinkiläisen Khallatan koti­kaupunkia pommitetaan Syyriassa – yhteys perheeseen katkesi siskon järkyttävän ä

Viime päivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakokauhua ja kuolleita ihmisiä

”Lopettakaa tämä, pyydän”