Älä pilkkaa Putinia: Roman kutsui presidenttiä ”varkaaksi” – sai sakot ja öisen liikkumiskiellon

Roman Vatanen – ei saa sanoa varkaaksi eikä loiseksi





Juri Kartyzhev – ei saa sanoa ääliöksi

Igor Gorlanov – ei saa kritisoida tuomiota





Aleksandr Durasov – ei saa jakaa pilkkalaulua

Andrei Bytshkov – ei saa sanoa kortongiksi

Aleksei Zakruzhnyi – ei saa sanoa nartuksi

Ivan Pahno – ei saa sanoa fariseukseksi

Olesja Fadejeva – ei saa jakaa lapsen sanoja

Ilja Putjovski – ei saa sanoa pelkuriksi

Jevgeni Zhukov – ei saa jakaa pilkkalaulua

Vladimir Shatskih – ei saa olla epäkohtelias