Erdogan: Turkki aloittanut hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa

Syyriassa Tel Abyadin kaupungissa oleva silminnäkijä kertoo Reutersille kuulleensa räjähdyksen ääniä ja nähneensä savua lähellä Turkin rajaa. Ihmiset pakenivat joukolla kaupungista sen jälkeen, kun Turkki aloitti sotilasoperaation Pohjois-Syyriassa keskiviikkona. Ilmaiskut osuivat Ras al Ainin kaupunkiin.

Kurdijoukkojen tiedottaja Mustafa Bali väitti aiemmin Twitterissä, että Turkki oli iskenyt siviilikohteisiin.

- Alueen ihmisten keskuudessa on valtavaa paniikkia.

Turkish warplanes have started to carry out airstrikes on civilian areas. There is a huge panic among people of the region.