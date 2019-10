Ulkomaat

Saksan poliisi: Kaksi kuollut ammuskelussa Hallessa – poliisi ottanut kiinni yhden epäillyn

Kaksi ihmistä on kuollut ammuskelussa Hallessa, Saksassa. Yksi epäilty on otettu kiinni, mutta osa tekijöistä on yhä pakomatkalla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin tapauksen tutkinta eteni





https://hallespektrum.de/nachrichten/katastrophenwarnung/357444/