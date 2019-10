Ulkomaat

Warren ohitti Bidenin ensimmäistä kertaa demokraattien presidentti­ehdokkuus­kisassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva senaattori Elizabeth Warren, 70, on ensimmäistä kertaa ohittanut tähän saakka kärjessä olleen ex-varapresidentti Joe Bidenin, 76.The RealClearPoliticsin mittauskeskiarvon mukaan Warrenia kannatti ehdokkaaksi 26,6 prosenttia kun taas Bidenin takana oli 26,4 prosenttia vastaajista.Warren on kampanjoinut voimakkaasti koko kesän ja syksyn. Hänen kampanjavarainkeräyksensä on sujunut sekin huomattavasti paremmin kuin Bidenillä.Kolmantena kisassa on riippumaton senaattori Bernie Sanders, 78,.Sanders pääsi pois sairaalasta perjantaina saatuaan sydänkohtauksen. Hän vakuutti kuitenkin jatkavansa kampanjointia, tosin hieman kevennetyllä ohjelmalla.Demokraattien 12 kärkiehdokasta kohtaavat vajaan viikon kuluttua televisioväittelyssä Ohiossa. Seuraava väittely on runsaan kuukauden päästä Georgiassa.