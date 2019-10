Ulkomaat

Kreikka pyytää EU-maita ottamaan suojiinsa 2 500 alaikäistä turvapaikanhakijaa

7.10. 18:46

Suomen sisäministeriöstä kerrotaan, ettei Suomi ole tällä tietoa ottamassa lapsia Kreikan saarilta.

Kreikka on lähettänyt muille EU-maille pyynnön, että nämä ottaisivat suojiinsa 2 500 alaikäistä turvapaikanhakijaa pahasti kuormittuneilta Kreikan saarilta.



Maan sisäministeri lähetti STT:n tietojen mukaan EU-maiden kollegoilleen syyskuussa kirjeen, jossa hän pyysi jäsenvaltioita osallistumaan yksin tulleiden alaikäisten siirtoihin Kreikan saarilta.



Turkista on saapunut merireittiä pitkin Kreikkaan tänä vuonna noin 36 000 siirtolaista.



Suomen sisäministeriöstä kerrotaan, ettei Suomi ole tällä tietoa ottamassa lapsia Kreikan saarilta. Hallitus on päättänyt, että Suomi puheenjohtajamaana odottaa EU-maiden pääsevän sopuun väliaikaisesta siirtomekanismista ennen kuin uusiin siirtoihin ryhdytään.