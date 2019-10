Ulkomaat

Naimattomat ulkomaalaisparit saavat majailla yhteisessä hotellihuoneessa Saudi-Arabiassa – myös naisten pukeutumiseen vapauksia 6.10. 14:18

Saudi-Arabia sallii naimattomien ulkomaalaisten pariskuntien majailun yhteisessä hotellihuoneessa.

Sunnuntaina julkistettu muutos maan käytännöissä on osa Saudi-Arabian pyrkimyksiä houkutella lisää ulkomaalaisia turisteja.



Aiemmin parien piti todistaa olevansa naimisissa, jotta yhteinen huone sallitaan. Sääntömuutos koskee vain ulkomaalaisia, eli saudimiehet ja -naiset eivät edelleenkään saa yöpyä samassa huoneessa olematta naimisissa. Jatkossa saudinaisetkin saavat kuitenkin yöpyä hotelleissa yksin.



Saudi-Arabia ilmoitti viime kuussa alkavansa ensimmäistä kertaa myöntää turistiviisumeita. Ennen viisumeita on myönnetty vain esimerkiksi ulkomaisille työntekijöille ja muslimipyhiinvaeltajille.



Ulkomaalaisten naisten ei myöskään ole pakko kulkea koko kehon peittävässä abayassa. Asun on oltava säädyllinen, ja liian paljastavasta pukeutumisesta voi seurata sakkoja.