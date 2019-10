Ulkomaat

Neljä kadulla nukkunutta miestä hakattiin putkella kuoliaaksi New Yorkissa

Neljä miestä kuoli ja yksi loukkaantui pahoinpitelyissä New Yorkissa Yhdysvalloissa. Epäilty tekijä on pidätetty.

Pahoinpitelyt

