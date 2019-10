80-luvun suosittu poliittinen nukkesatiiri Sylkiäiset tekee paluun – uusien räävittömien hahmojen joukossa sadomasokisti-Putin ja takapuolestaan twiittaava Trump

Ulkomaat

80-luvun suosittu poliittinen nukkesatiiri Sylkiäiset tekee paluun – uusien räävittömien hahmojen joukossa sad

Suomessakin aikoinaan suositun satiirin uusi pilottijakso on jo kuvattu. Tekijöiden mukaan maailma on kaoottisessa tilassa, joten aika on kypsä sarjan paluulle.