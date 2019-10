Ulkomaat

Mies ja nainen saavat nyt jakaa hotellihuoneen Saudi-Arabiassa

Viisumi myös suomalaisille

Kova tavoite

Saudi-Arabia sallii ulkomaalaisten miesten ja naisten asua hotellihuoneessa yhdessä ilman, että heidän tarvitse todistaa olevansa sukulaisia.Vastoin aiempia määräyksiä naiset saavat myös yöpyä hotellissa yksin. Tämä koskee myös saudinaisia.Uudistus näyttää helpottavan yksin ja matkustavien naisten oleskelua Saudi-Arabiassa sekä antavan naimattomille ulkomaalaisille pariskunnille mahdollisuuden yöpyä yhdessä konservatiivista islamia tunnustavassa kuningaskunnassa, jossa avioliiton ulkopuolinen seksi on kiellettyä.Saudi-Arabian turistiviranomaiset vahvistivat perjantaina sanomalehti Okazin uutisen asiasta.Saudi-Arabia julkaisi viime viikolla uuden viisumikäytännön houkutellakseen turisteja. Maa haluaa monipuolistaa öljynviennistä riippuvaista talouttaan.Viime viikosta lähtien 49 maan kansalaiset – joukossa myös Suomi – ovat voineet hakea sähköistä turistiviisumia. Samalla Saudi-Arabia sääti, että naisturistien ei tarvitse peittää kaiken peittäviä mustia kaapuja. Heidän tulee kuitenkin pukeutua säädyllisesti. Alkoholi on maassa edelleen kiellettyä.Saudi-Arabia on ollut vuosikymmeniä suhteellisen suljettu maa. Naimattomia miehiä ja naisia, ulkomaalaiset mukaan lukien, on saatettu rangaista vakavasti julkisesta kanssakäymisestä.Viime aikoina tiukkoja sosiaalisia koodeja on höllätty, ja aikaisemmin kielletyt viihdemuodot ovat osoittautuneet suosituiksi.Viranomaiset tavoittelevat vuositasolla 100:aa miljoonaa turistia vuoteen 2030 mennessä. Tähän asti Saudi-Arabiaan ovat saaneet matkustaa lähinnä vierastyöläiset, heidän perheensä, työmatkalaiset ja muslimipyhiinvaeltajat.