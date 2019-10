Terrorisminvastainen yksikkö käynnisti tutkinnan Pariisin puukotuksista – hyökkääjällä oli vaimonsa mukaan psykoottisia oireita ennen tekoa

Ulkomaat

Terrorisminvastainen yksikkö käynnisti tutkinnan Pariisin puukotuksista – hyökkääjällä oli vaimonsa mukaan psy





Vaimo kertoi psykoottisista oireista hyökkäystä edeltäneenä iltana