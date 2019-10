Ulkomaat

Helsinkiläinen koululaisryhmä oli aivan Pariisin iskupaikan vieressä – Helmi, 14: ”Todella ahdistavaa”

Kolme poliisia ja yksi poliisin hallinnon työntekijä saivat surmansa torstaina Pariisin pääpoliisiasemalla tapahtuneessa veitsi-iskussa.

Kuolleista kolme oli miehiä ja yksi nainen. Lisäksi sairaalahoidossa on yksi ihminen, jonka vammat ovat vakavia.

Poliisi ampui epäillyn 45-vuotiaan miehen pääpoliisiaseman sisäpihalle. Mies työskenteli poliisin tiedustelupalvelussa.

Kruununhaan

Olin siinä ihan lähellä ja se oli todella ahdistavaa, koska en tietenkään tiennyt mitä oli tapahtunut.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilta-Sanomat

Hotellilla sitten kuulin kun kaikki puhuivat puukotuksesta. Siinä vaiheessa olin aika shokissa, koska en arvannut että kyseessä oli niin vakava asia.





Koululaisryhmän