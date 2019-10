Ulkomaat

Yksi kuoli Pariisin pääpoliisi­asemalle kohdistuneessa veitsi­hyökkäyksessä – hyökkääjä ammuttiin

Osia Pariisin historiallisesta keskustasta on eristetty lähellä poliisiasemaa, johon kohdistui aiemmin torstaina veitsihyökkäys.