Ulkomaat

Bagdadiin määrättiin ulkonaliikkumiskielto useita kuolonuhreja vaatineiden mielenosoitusten jälkeen

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa on tullut voimaan ulkonaliikkumiskielto kaksi päivää kestäneiden kaoottisten mielenosoitusten jälkeen.

Maan pääministeri Adil Abdul-Mahdi määräsi kiellon alkavaksi viideltä aamulla paikallista aikaa.Ainakin yhdeksän ihmistä sai surmansa eri puolilla Irakia järjestetyissä mielenosoituksissa tiistain ja keskiviikon aikana. Suurin osa heistä sai surmansa Nasiriyyan kaupungissa, Etelä-Irakissa. Terveysviranomaisten mukaan yli 400 ihmistä on haavoittunut.Mielenosoitukset alkoivat tiistaina pääkaupungissa ja levisivät nopeasti myös muihin kaupunkeihin. Ihmiset ovat ilmaisseet kaduilla tyytymättömyyttään valtion korruptioon, korkeaan työttömyyteen ja heikkoihin julkisiin palveluihin.Maan jännitteet ovat kasvaneet viime päivin aikana, ja internetyhteydet on lähes kokonaan katkaistu. Bagdadista on myös raportoitu muutamia räjähdyksiä.Keskiviikkoiltana YK:n edustaja Jeanine Hennis-Plasschaert tapasi mielenosoittajia Bagdadissa ja kannusti heitä dialogiin maan hallinnon kanssa.